Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan'la görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve Kudüs davasına sahip çıkmak ve mazlumların haklarını korumak için çalışmalara ara vermeden devam edileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al ??Suud ile ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile son derece açık ve samimi bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu ziyaretin maalesef Kudüs ve Gazze'de İsrail'in saldırganlığı altında gerçekleştiğini dile getiren Çavuşoğlu, İsrail'in acımasızca kutsal mekanlara ve Mescid-i Aksa'ya saldırmasına şahit olunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bu duruma Türkiye'nin sessiz kalamayacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birçok ülke liderini aradı ve bizim çalışmalarımızı da anlık olarak takip etti. Kendisine sürekli yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin ve bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarını aradıklarını aktaran Çavuşoğlu, bundan sonra İİT, Arap Ligi ve sonrasında atılacak adımları da ele alma imkanı bulduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile devamlı temas halinde olduklarını ve Rusya, Pakistan, İran, Cezayir, Fas ve Tunus dışişleri bakanları ile görüştüğünü vurguladı.

Bugün Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini aktaran Çavuşoğlu, İİT'nin de Cidde'de büyükelçiler düzeyinde toplandığını belirtti.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Önemli kararlar alındı ve güçlü bir kınama oldu fakat kınamak yeterli değil. Tedbirler almak gerekiyor. Türkiye olarak biz de bu ortak belgeye bazı tekliflerde bulunduk. Sadece büyükelçiler düzeyinde değil, bu konunun daha üst düzeyde ve siyasi düzeyde ele alınması için Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın veya Dışişleri Bakanları düzeyinde İcra Komitesi'nin toplanması konusunda teklifimiz bu metinde yer aldı."

Çavuşoğlu, özellikle Filistinli sivillerin korunması ya da onlara koruma sağlanması konularının da değerlendirildiğini belirterek, "Bu, biliyorsunuz ilk önce 2018 yılında İstanbul'da toplanan, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında olağanüstü toplanan İİT zirvesinde de kararlaştırılmıştı. O günkü ortak bildiride yer almıştı. Daha sonra, BM Genel Kurulundan bu doğrultuda bir karar çıkarmıştık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün de konuya ilişkin çabaların hızlandırılması amacıyla BM'deki İİT grubunun harekete geçmesi çağrısında bulunduğunu anlattı.

"Filistin davasına, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz"

Çavuşoğlu, bayramdan sonra düzenlenmesi planlanan İİT Dışişleri Bakanları toplantısında ve olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların ele alınacağını belirtti.

BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'la görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kendisiyle görüştük. Bizlerden talep geldiği zaman resmen (Genel Kurulu) toplayabileceğini söylemişti. Tabii, bir iki günlük çalışmayla bunu sonlandırmayacağız. Önümüzdeki süreçte de Filistin davasına, Kudüs davasına sahip çıkmak için, kutsal mekanlarımıza Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak için, Filistinli kardeşlerimizin ve diğer mazlumların haklarını korumak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, sözlerini tüm Müslümanların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sonlandırdı.

(Bitti)