Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'da Afganistan lideri ile görüştü

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'da barış sürecinin geldiği kritik aşamada Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile Duşanbe'de biraraya geldik. İstanbul Toplantısının barış görüşmelerine azami katkı sağlamasına yönelik olarak görüş alışverişinde bulunduk. Afgan kardeşlerimizle yakın istişarelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

- Tacikistan