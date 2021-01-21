Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı
21.01.2021 22:47
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinin canlandırılması, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin başlaması ve çeşitli konularda iş birliği yürütülmesi gerektiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinin canlandırılması, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin başlaması ve çeşitli konularda iş birliği yürütülmesi gerektiğini bildirdi.
Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
"Katılım sürecimiz canlandırılmalı." değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa'da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz."
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