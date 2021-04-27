Bakan Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre'de - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın bugün saat 17.00'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

Kıbrıs konulu gayriresmi 5+BM toplantısında KKTC'li ve Türk heyetlerin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis , Yunanistan ve Birleşik Krallık 'tan temsilciler yer alacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinin yapılacağı Cenevre'ye geldi. Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Bakan Çavuşoğlu birlikte kalacakları otelin toplantı odasına geçti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Kıbrıs konulu gayriresmi 5+BM toplantısına katılmak üzere İsviçre 'nin Cenevre kentine geldi.

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