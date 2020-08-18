Son dakika haberi! - Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Rodriguez ile görüştü - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Rodriguez ile görüştü

KARAKAS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Venezuela arasında anlaşmaların imzalanmasının ardından Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Venezuela ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından da kabul edilecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.