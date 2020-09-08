Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan kendisine güveniyorsa, cesareti varsa gelsin, masaya otursun. Haklı olduğunu gelsin, orada söylesin. Elbette bizim de söyleyeceklerimiz var. Yunanistan'ın korktuğu da bu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile bakanlıkta görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Kongo- Türkiye ilişkilerini görüştüklerini bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, 60 milyon dolar civarındaki ticaret hacminin kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Dengeli şekilde bu ticaret hacmini 100 milyon dolar, daha sonra da 250 milyon dolara çıkarmamız gerekiyor. Müzakere ettiğimiz iki anlaşmanın müzakerelerinin tamamlanarak imzalanması konusunda hemfikir kaldık. Türk Hava Yolları (THY) geçtiğimiz yıl uçuşlarını başlatmıştı, salgın nedeniyle uçuşlarına ara verdi. Tekrar başlaması için de THY'yi teşvik ediyoruz. FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.