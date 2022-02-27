Son dakika haberi | BAKAN DERYA YANIK'TAN ÇATALCA ZİYARETİ - Son Dakika
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Son dakika haberi | BAKAN DERYA YANIK'TAN ÇATALCA ZİYARETİ

27.02.2022 10:18

Son dakika haberi: AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca'da birçok noktaya ziyarette bulundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca'da birçok noktaya ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çatalca ziyareti kapsamında ilk olarak Çatalca Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmetler Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ile bir araya gelen Bakan Yanık, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlığın ardından AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı'na geçen Yanık, vatandaşlarla ve esnafla da selamlaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ziyareti sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve ilçe protokolü de eşlik etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na da giden Yanık, bu sırada yapımına devam edilen Çatalca Millet Bahçesi'ni de gezdi.

Yanık, Çatalca Belediyesi'ne ve Çatalca Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne de ziyarette bulundu. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelen Yanık, çocukların hazırladığı gösteriyi izledi ve onlarla birlikte zeytin ağacı dibine toprak attı.

Son dakika haberi | BAKAN DERYA YANIK'TAN ÇATALCA ZİYARETİ
Son dakika haberi | BAKAN DERYA YANIK'TAN ÇATALCA ZİYARETİ
Son dakika haberi | BAKAN DERYA YANIK'TAN ÇATALCA ZİYARETİ

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Çatalca ziyareti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Çatalca ziyareti Son dakika: Bakan Yanık, Çatalca'da ziyaretlerde bulundu Son dakika: Bakan Yanık, Çatalca'da ziyaretlerde bulundu

Rehabilitasyon Merkezi, Erdoğan Turan, Derya Yanık, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BAKAN DERYA YANIK'TAN ÇATALCA ZİYARETİ - Son Dakika


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