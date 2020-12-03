Bakan Dönmez: "2020'de bugün itibarıyla 4 bin 892 maden ruhsat sahasını denetledik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl 8 bin 602 madende denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "2020 yılında ise bugün itibarıyla 4 bin 892 maden ruhsat sahasını denetledik." dedi.

Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Türkiye'nin farklı bölgelerindeki madencilerle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Madencilerin, hayatın her alanına dokunan "görünmez kahramanlar" olduğunu ifade eden Dönmez, "Madenciliği dünyanın en kadim mesleği ve insan emeğine en fazla yaslanan uğraşı olarak görüyorum. Yer altıdaki her bir zenginliği cevhere dönüştüren madenci kardeşlerimi de birer sanatkar kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, "Kışın evlerimizin sıcaklığından, Mehmetçiğimizi koruyan zırhlara ve en yüksek teknolojik ürünlere kadar her şeyi sizlerin çalışkanlığına ve fedakarlığına borçluyuz. Hepiniz Türkiye'nin madenleri ile Türkiye'nin geleceğini aydınlatan kardeşlerimizsiniz. Madenlerimiz sizler sayesinde toprağın altından gün yüzüyle buluşuyor, emeğinizle değer buluyor, hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline dönüşüyor. Varlığınız ülkemize ve bizlere güç veriyor." diye konuştu.

Madencilerin haklarını korumak, emeklerinin tam karşılığını almalarını sağlamak için gerekenleri yapmanın kendilerinin en büyük sorumluluğu olduğunu vurgulayan Dönmez, linyit ve taş kömürü çıkarılan iş yerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücreti asgari ücretin en az iki katı olarak belirlediklerini söyledi.

Dönmez, madencilere ferdi kaza sigortası yaptırılmasını zorunlu hale getirdiklerini anımsatarak, "Yer altında çalışan işçilerin çalışma saatlerini günde en fazla 7,5, haftada en fazla 37,5 saat olarak belirledik. Fazla mesai gerektiren durumlarda da 37,5 saati aşan her bir saat çalışma için verilecek ücretin, yüzde 100'den az olmamak üzere artırılmasını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Madencilerin güvenliğinin kendileri için her zaman ilk sırada yer aldığını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Evlerinizde huzur içinde hayatınızı sürdürmeniz için denetimlerimizi sıfır hata anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Madenlerimizde ihmal ya da hatayı asla kabul etmiyoruz. Bu amaçla, madenlerimizi daha verimli denetlemek için dört risk grubuna ayırdık. 'Çok riskli' grupları çok daha fazla denetliyor ve bu denetimleri her geçen gün artırıyoruz. Önceliğimiz sizlerin güvenliği ve uygun çalışma ortamında bulunmanız. 2019'da 8 bin 602 madeni yerinde denetledik. Geçen yılki denetim sayımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek sayı oldu. 2020 yılında ise bugüne kadar 4 bin 892 maden ruhsat sahasını denetledik."

"İnsan odaklı çalışma prensibimizle çarklarımız dönmeye devam edecek"

Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada gücünü artırdığına dikkati çeken Dönmez, bu kapsamda yeni önlemlerin hayata geçirildiğini ve madenlerde belirlenen kurallara istisnasız uyulması gerektiğini vurguladı.

Dönmez, madencilerin salgın sürecini en güvenli şekilde atlatmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı çalışma prensibimizle çarklarımız dönmeye devam edecek. İstihdam, üretim ve iş güvenliği tavizsiz olarak beraber ilerleyecek. Bu süreçte alınan tedbirlerle yavaşlayan üretim ve istihdamın durmaması için sektörümüze çeşitli destekler verdik. Şirketlerimizin devlet hakkı ve ruhsat ödeme bedelleri ile inceleme raporu, faaliyet raporu, işletme raporu gibi tevdi etmek zorunda oldukları belgeleri belli bir döneme erteledik."