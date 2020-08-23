Son dakika haberi: Bakan Dönmez'den Giresun için başsağlığı mesajı

Dönmez mesajında, sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından, bölgede, enerji arzında yaşanan sıkıntılar üzerinde çalıştıklarını belirterek, " Doğankent 'teki enerji arzı sıkıntısı çözüldü. Dereli 'deki sorunu çözmek için tüm ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun Giresun." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:37

Kaynak: AA

Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi