Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması

29.03.2022 20:47
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması

Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklamasıENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini açıkladı.

Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi. 65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."

Görüntü dökümü:

- Vananın TIR üzerinde taşınması

Haber:  ANKARA,


Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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