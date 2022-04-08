Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

08.04.2022 20:13

Son dakika gündem haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı.

Filyos Limanı sahasında, Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Töreni'nin ardından incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, daha sonra iftar için çalışanlarla bir araya geldi.

Sıraya girerek yemeğini alan Dönmez, aşçılara teşekkürlerini iletti.

Ezanın okunmasının ardından Bakan Dönmez, çalışanlarla orucunu açtı.

İftara, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu'nun yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin de katıldı.

Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı
Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı
Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı
Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı
Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı
Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı
Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı
Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı Bakan Varank, TOGG'un Gemlik'teki tesisinde işçilerle iftar yaptı Bakan Varank, TOGG'un Gemlik'teki tesisinde işçilerle iftar yaptı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:42 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü ve yardımcısı görevden alındı
20:41 Ramazan bayramı öncesi kötü haber! Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına zam yapıldı
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 21:28:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: ZONGULDAK - Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde çalışanlarla iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement