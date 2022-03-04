Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız"

04.03.2022 11:45

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışının ardından Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salona girişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun kar yağışının ardından Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız."

Son dakika haberi: Bakan Dönmez: (Isparta'daki elektrik kesintileri) Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız
Son dakika haberi: Bakan Dönmez: (Isparta'daki elektrik kesintileri) Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız
Son dakika haberi: Bakan Dönmez: (Isparta'daki elektrik kesintileri) Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız

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Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Dönmez: '(Isparta'daki elektrik kesintileri) Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız" - Son Dakika
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