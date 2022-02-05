Son dakika: Bakan Dönmez: "Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda" - Son Dakika
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Son dakika: Bakan Dönmez: "Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda"

05.02.2022 15:09

Son dakika haberlerine göre Bakan Dönmez: "Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'nın yüzde 93'üne enerji akışı sağlandığını açıkladı.

Bakan Dönmez: " Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda"

ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'nın yüzde 93'üne enerji akışı sağlandığını açıkladı.

3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle enerji kesintisi yaşanan Isparta'ya gelen ve çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, il genelinde 299 bin abonenin yüzde 93'üne enerji akışı sağlandığını belirterek, "Kalan 20 bin abone için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Son dakika: Bakan Dönmez: Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda
Son dakika: Bakan Dönmez: Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda
Son dakika: Bakan Dönmez: Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda
Son dakika: Bakan Dönmez: Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda

YORUMLAR
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Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika: Bakan Dönmez: 'Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Dönmez: "Isparta'nın yüzde 93'üne enerji verilmiş durumda" - Son Dakika
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