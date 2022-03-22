Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği - Son Dakika
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Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği

22.03.2022 23:19
Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne ilişkin video paylaştı. Bakan Dönmez, videodaki açıklamasında, "Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak" dedi.

Tesiste devam eden çalışmalardan görüntülerin yer aldığı videoda Bakan Dönmez, "Karada bugün itibariyle yaklaşık 2 bin işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içerisinde bu sayıyı iki katına kadar çıkarmış olacağız. Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde herhalde dünyanın da örnek gösterilen büyük mega projelerinden birisi olacak" dedi. (DHA)

Görüntü

Tesisteki çalışmalardan görüntü

Bakan Dönmez'in görüntü üzerine konuşması

Haber: ANKARA, (DHA)

Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği
Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği
Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: Karadeniz gazında hedefimiz 2023'ün ilk çeyreği - Son Dakika
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