Son dakika haberi: Bakan Dönmez: "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve...
11.11.2020 21:55
Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Dönmez: "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve bunun yersiz olduğunu söylüyorum.
Bakan Dönmez: "Maden faaliyetlerinin ilk defa girdiği bir şehirde 'orada başka faaliyet yürütülemez gibi' birtakım tepkilerin olduğunu görüyoruz ve bunun yersiz olduğunu söylüyorum. Atıklarınızı uygun standartlara göre depoluyorsanız sorun yok"
Maden, Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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