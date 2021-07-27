Üye Girişi
Son dakika haberi... Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla enerji alanında iş birliği konularını görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla enerji alanında iş birliği konularını görüştü

27.07.2021 09:04
Son dakika haberi... Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla enerji alanında iş birliği konularını görüştü, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Meksika Enerji Bakanı Norma Rocio Nahle Garcia ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Meksika Enerji Bakanı Norma Rocio Nahle Garcia ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasında enerji alanında iş birliği ve enerjinin küresel boyuttaki geleceğinin ele alındığı belirtildi.

Meksikalı Bakan Nahle Garcia da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mevkidaşına teşekkür ederek, "Sektör hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz büyük bir dostluk ve iş birliği geleneğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Fatih Dönmez, Twitter, Enerji, Sonora, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla enerji alanında iş birliği konularını görüştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasının mezarına yerleştirdiği heykel Hitler'e benzetildi! İnsanlar kaldırılması için baskı yaptı 09:55 Babasının mezarına yerleştirdiği heykel Hitler'e benzetildi! İnsanlar kaldırılması için baskı yaptı Tunus'ta darbe karşıtı Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlandı 09:08 Tunus'ta darbe karşıtı Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlandı Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti 09:02 Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti
Üç gün üç gece parti! Ünlü iş insanı Bodrum'a 3 günde yarım milyon bıraktı 08:54 Üç gün üç gece parti! Ünlü iş insanı Bodrum'a 3 günde yarım milyon bıraktı Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti 08:19 Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Birlikte eğlendiği kadını öldüren evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi 05:11 Birlikte eğlendiği kadını öldüren evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü 22:47 Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi 22:12 Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi

Son Dakika Haberleri
09:57 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder
09:55 Babasının mezarına yerleştirdiği heykel Hitler'e benzetildi! İnsanlar kaldırılması için baskı yaptı
09:51 Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi
17:23 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi
17:16 Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu
17:06 Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
16:56 İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı
16:51 Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı
16:32 Milli Takım alay konusu oldu! Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybetti
16:23 Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer evlendi! Damat, kendisinden 32 yaş büyük bir milyarder         
09:58
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Gezi Parkı'nda kavga! Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi, olay anı kamerada Gezi Parkı'nda kavga! Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi, olay anı kamerada         
09:07
Öz kızını boğdu, intihara kalkıştı, evi ateşe verdi! Cani babanın akılalmaz ifadesi de olay kadar vahim Öz kızını boğdu, intihara kalkıştı, evi ateşe verdi! Cani babanın akılalmaz ifadesi de olay kadar vahim         
08:56
Putin, olası bir nükleer savaş için harekete geçti! Ultramodern kıyamet uçakları yolda Putin, olası bir nükleer savaş için harekete geçti! Ultramodern kıyamet uçakları yolda         
08:32
Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane         
07:35
Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik         
23:51
Eski eşine Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var         
22:42
Çok Güzel Hareketler'de vedalar peş peşe geliyor! 2 oyuncu daha projeden ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de vedalar peş peşe geliyor! 2 oyuncu daha projeden ayrıldı         
22:06
Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı         
20:51
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi         
18:03
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı         
16:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 10:04:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bakan Dönmez, Meksikalı mevkidaşıyla enerji alanında iş birliği konularını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement