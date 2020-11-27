Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu yeniden kırdık - Son Dakika

Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu yeniden kırdık
27.11.2020 11:12
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorunun 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat (MWh) ile yeniden kırıldığını açıkladı.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorunun 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat (MWh) ile yeniden kırıldığını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım'da 153 bin 35 MWh ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" dedi.
ANKARA, -
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