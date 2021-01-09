Son dakika haberi | Bakan Dönmez ve Kasapoğlu'nun Iğdır ziyareti - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Dönmez ve Kasapoğlu'nun Iğdır ziyareti

09.01.2021 22:37
Son dakika haberi | Bakan Dönmez ve Kasapoğlu'nun Iğdır ziyareti, System.String[]

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından karşılanan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Valilik Şeref defterini imzaladı. Valilik makamına geçen bakan Dönmez ve Kasapoğlu, daha sonra Valilik toplantı salonunda Vali Sarıibrahim'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Düzenlenen toplantının ardından Iğdır Belediyesine geçen Bakan Dönmez ve Kasapoğlu, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Iğdır yaklaşık üç yıldır doğalgazın konforunun tanıdı biliyor. İnşallah yeni dönemde belde ve belediyelerimi zede doğalgazı ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın sonu itibari ile Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanları arasında, Azerbaycan özerk bölgesi Nahçıvan'a doğalgaz çekilmesi ile alakalı bir anlaşma yapmıştık. Bu vesile ile projeyi yerinde değerlendirme imkanı bulduk. Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde inşallah ihalesini tamamlayacağız ve boru hattının imalatı ve inşaatını süratle başlayacağız. İnşaat yapım süresini 12 ay olarak planladık. Bu tabi serhat kentimiz Iğdır'ın stratejik önemini arttıracak önemli projelerden birisidir. Sınır ticaretimiz Nahçıvan ile zaten öteden beri var ola gelmektedir. Bunu enerji konusunda da perçinlemiş olacağız. Nahçıvan'a geçecek doğalgaz boru hattı güzergahı üzerinde yer alan belediyelerimiz ve yerleşim yerlerine de ilerde doğal gaz kullanması için çıkış noktaları konacak. Dolayısı ile Iğdır bu anlamda bu projeden ayrıca istifade etmiş olacak" dedi.

Bakan Kasapoğlu ise, "Iğdır gençlik potansiyeli itibari ile çok önem arz eden şehirlerimizden bir tanesi. Yapmış olduğunuz toplantıda Iğdır Merkez, köy, mahalle ve İlçelerini masaya yatırdık. Önemli bir gücümüz gençliğimiz, Iğdır'da genç nüfus hakikaten bu anlamda bizler için çok ciddi bir önemi ortaya koyuyor. Gençlerimizi kapsayan yatırım çalışması yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte var olan spor ve gençlik yatırımlarını çok daha farklı boyutlara taşıyacağız. Merkez, ilçe ve köylerimizde sportif ve gençlik anlamında yatırımlarımızı halkımızın erişe bilirliğini en kolay hale getirmiş, gençlik merkezi, kitap kahveler, spor alanları, futbol, basketbol ve voleybol ile birlikte her sporcumuza ve halkımızın tüm kesimlerine hitap edebilecek butik spor salonları ile inşallah bu erişimi kolaylaştıracağız" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez ve Kasapoğlu'na 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti. AK Parti Iğdır İl Binası ziyaretinin ardından bakanlar, Iğdır'dan ayrılmak üzere havaalanına hareket etti. - IĞDIR

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakan Dönmez ve Kasapoğlu'nun Iğdır ziyareti - Son Dakika


Son Dakika

Oğulcan ve Taylan'dan İrfan Can Kahveci mesajı! Gol sevinçleri dikkat çekti Kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi şoförü, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Gülerken son pozu oldu! ABD'deki kanlı kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı Fatih Terim'den transfer açıklaması: İrfan Can'ın yanı sıra Visca'yı da istiyoruz Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı Bill Gates havacılık şirketi satın almak için kolları sıvadı
Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci göndermesi: Kahve fincanlarımız satışa çıkmıştır Başakşehir'den Fatih Terim'e İrfan Can Kahveci göndermesi: Kahve fincanlarımız satışa çıkmıştır         
22:31
Endonezya'da düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı Endonezya'da düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı         
22:08
Fatih Terim, transfer açıklamasında işaret etti! İşte taraftarın merak ettiği Mohamed Fatih Terim, transfer açıklamasında işaret etti! İşte taraftarın merak ettiği Mohamed         
21:51
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası boykot büyüyor WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası boykot büyüyor         
21:19
Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi         
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz         
20:21
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 22:41:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bakan Dönmez ve Kasapoğlu'nun Iğdır ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei