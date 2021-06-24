Üye Girişi
Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız - Son Dakika

Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız

24.06.2021 13:27
Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız, System.String[]

Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağızENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin farklı altyapı ve uluslararası gaz boru hattı projelerine önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Yeniden gazlaştırma kapasitemizi artırdık ve yer altı...

Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin farklı altyapı ve uluslararası gaz boru hattı projelerine önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Yeniden gazlaştırma kapasitemizi artırdık ve yer altı depolama kapasitemizi 2023 yılına kadar 4,5 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkaracağız" dedi.

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle 'Ekonomik İş birliği Teşkilatı (EİT) Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldı. Dönmez, Türkiye'nin 2020 yılını büyüme ile kapatan ender ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 7 oranında büyümüştür. Böylece Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi, OECD ve G20'de ise Çin'den sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olmuştur. Bildiğiniz gibi enerji arz güvenliği dengeli, uzun vadeli ve akılcı bir planlama gerektirmektedir ve enerji dönüşümü küresel enerji gündeminin üst sıralarında yer almaktadır. Türkiye bu alanlarda son yıllarda hızlı gelişmeler yaşamıştır. Türkiye, artan enerji talebi ve yüksek ithalat bağımlılığı ile gelişmekte olan bir ülkedir. Bu nedenle 2017 yılında benimsediğimiz milli enerji ve maden politikamız gereği, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımına ve temiz enerji teknolojileri için yerli üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesine verdiğimiz büyük önem ile sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya öncelik vermekteyiz" dedi.

'YÜZDE 53'Ü YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN OLUŞUYOR'Bakan Dönmez, yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu güç açısından Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldiğini kaydederek, "Yaklaşık 100 bin megavat (MW) olan Türkiye kurulu gücünün yaklaşık olarak yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Hedefimiz, önümüzdeki 10 yıl içinde 10 gigavat (GW) güneş ve 10 GW rüzgar enerjisi üretim kapasitesi daha eklemek. 2016 yılında uygulamaya koyduğumuz Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında toplam 2 GW rüzgar ve 2 GW güneş enerjisi ihalesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. EİT Temiz Enerji Merkezi'nin kurulmasının önemli bir adım olduğunu vurgulamak isterim. Bunun bölgemiz için faydalı olmasını, ülkelerin enerji dönüşüm politikalarına katkı sağlamasını ve temiz enerji projelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmasını ümit ediyorum" diye konuştu.'HİDROKARBON ARAYIŞLARINA DEVAM EDİYORUZ'Bakan Dönmez, Türkiye'nin farklı altyapı ve uluslararası gaz boru hattı projelerine de önemli yatırımlar yaptığını, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve TürkAkım boru hattı projelerini başarıyla tamamlandığını belirtti. Dönmez, şunları kaydetti:

"Yeniden gazlaştırma kapasitemizi artırdık ve yer altı depolama kapasitemizi 2023 yılına kadar 4,5 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkaracağız. Ayrıca kendi sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle hidrokarbon arayışlarına devam etmekteyiz. Bu bağlamda, geçen yıl Karadeniz'de yaklaşık 400 milyar metreküplük dünyada yılın en büyük açık deniz gaz keşfini duyurduk. En son keşifle bu miktar 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu keşif, güçlü bir gaz altyapısı, muhtelif, rekabetçi ve esnek gaz arzı, daha fazla yenilenebilir enerjiyi şebekemize entegre edebilmemiz için de önemlidir. Sistemimizin güvenilirliğinden ve dayanıklılığından vazgeçmeden, daha piyasa dostu veya daha yapıcı teşvik veya yöntemler ile yenilenebilir enerjiyi şebekemize dahil etmemiz gerekmektedir. EİT ülkeleri olarak iş birliğimizi geliştirebileceğimizi ve birçok farklı alanda en iyi uygulamaları paylaşabileceğimizi tekrarlamak isterim."

Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız

geri dönüşüm, Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız 14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti 14:30 Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu 14:11 Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti 13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır 13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok

Son Dakika Haberleri
14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor
14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
14:33 Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum
14:29 Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
13:42 Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
13:41 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum         
14:33
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti         
14:12
Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü         
13:46
Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor         
13:42
Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada         
13:39
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi         
13:38
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 14:41:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez: Yer altı depolama kapasitemizi 11 milyar metreküpe çıkaracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement