Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Amerikan Şirketler Derneğinin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiğini bildirdi.
Elvan, Bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Ülkemizde önemli yatırımları bulunan, ihracata, inovasyona ve istihdama katkılar sunan şirketlerin oluşturduğu Amerikan Şirketler Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik."
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Bakan Elvan, Amerikan Şirketler Derneği yönetim kurulu üyeleri ile görüştü - Son Dakika Ekonomi