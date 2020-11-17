Son dakika haberi... Bakan Elvan: "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız."
17.11.2020 18:23
Son dakika habere göre Bakan Elvan: "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız."
Bakan Elvan: "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız."
Bakan Elvan, Reform, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
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