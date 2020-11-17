Son dakika haberi... Bakan Elvan: "Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini...
17.11.2020 10:56
Son dakika haberi... Bakan Elvan: "Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik.
Bakan Elvan: "Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik." - ANKARA
Bakan Elvan, Vergi, prim, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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