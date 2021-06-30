Son dakika haberi! Bakan Elvan'dan Fiyat İstikrarı Komitesi açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnamede Fiyat İstikrarı Komitesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanından oluştuğu belirtilmişti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE MERKEZ BANKASI'NA MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Merkez Bankası başkanın komitede bulunmasına yönelik eleştiriler yapılmaya başladı. Bunun üzerine açıklama yapan Bakan Elvan, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir" dedi.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)