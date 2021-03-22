Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan "Serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyecek" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan "Serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyecek" mesajı Açıklaması

22.03.2021 08:47
Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan

Edinilen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirterek, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirterek, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi.

Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağına işaret eden Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Maliye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan 'Serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyecek' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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