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Son dakika haberi: Bakan Elvan: Herkesin büyümeden faydalanması temel önceliğimiz - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Elvan: Herkesin büyümeden faydalanması temel önceliğimiz

30.11.2021 13:10
Son dakika haberi: Bakan Elvan: Herkesin büyümeden faydalanması temel önceliğimiz

Gelen son dakika haberine göre Bakan Elvan: Herkesin büyümeden faydalanması temel önceliğimizHAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

Bakan Elvan: Herkesin büyümeden faydalanması temel önceliğimiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.

ANKARA, -


Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Elvan: Herkesin büyümeden faydalanması temel önceliğimiz - Son Dakika


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