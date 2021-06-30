HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, fiyat istikrarını sağlama görevinin Merkez Bankası'nın olduğunu, hiçbir şekilde bankaya müdahalenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakan Elvan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir" dedi.