Son dakika haberi | Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu."
22.02.2021 13:59
Son dakika haberleri... Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu.
Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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