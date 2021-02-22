Son dakika haberi | Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu." - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu."

22.02.2021 13:59
Son dakika haberi | Bakan Elvan:

Son dakika haberleri... Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu.

Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Bakan Elvan: 'Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu.' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor Oyuncu Özlem Balcı, öpüşme sahnelerinden dolayı Netflix projesini reddetti Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı, polisler peşine düştü Yer Karaköy! Kanlar içerisinde karaya vuran yunus, ekipleri harekete geçirdi HDP'li vekili Gara'da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı Tahran'daki kayak merkezlerinde koronaya rağmen hareketlilik yaşanıyor "Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez Virüsü yenen Demet Akalın, canlı yayında isyan etti: En yakınımdakileri sildim
Fenerbahçe, Erol Bulut'un yerine Okan Buruk'un geleceği iddialarını yalanladı Fenerbahçe, Erol Bulut'un yerine Okan Buruk'un geleceği iddialarını yalanladı         
13:53
AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı eski Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı eski Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu         
13:10
Bankamatikten çektiği hatalı basım 50 lirayı koleksiyoncular için satışa çıkardı Bankamatikten çektiği hatalı basım 50 lirayı koleksiyoncular için satışa çıkardı         
12:46
16 yaşındaki genç kız, tabanca ile kendini başından vurdu 16 yaşındaki genç kız, tabanca ile kendini başından vurdu         
12:33
Genç kadın, kavga ettiği adamın dilini ısırınca kopan parçayı martı yedi Genç kadın, kavga ettiği adamın dilini ısırınca kopan parçayı martı yedi         
12:29
AK Parti'li Özlem Zengin hakkındaki çirkin paylaşıma soruşturma! Siyasilerden tepki yağdı AK Parti'li Özlem Zengin hakkındaki çirkin paylaşıma soruşturma! Siyasilerden tepki yağdı         
12:05
Dağa çıkan teröristler konuşulurken, Dağa çıkan teröristler konuşulurken, "Devlet aileyi aramamalıdır" diyen iletişimci tepki çekti         
11:37
Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı         
11:24
Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savurdu         
10:49
Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi         
10:32
Bingöl'deki hain saldırıdan kurtulan askerden Gara iddialarına sert tepki: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar Bingöl'deki hain saldırıdan kurtulan askerden Gara iddialarına sert tepki: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar         
10:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı         
19:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 14:07:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bakan Elvan: "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei