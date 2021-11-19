Son dakika haberi: Bakan Ersoy: 2021'de 525 eserimizi yurt dışından getirdik (3) - Son Dakika

'5 ÜLKEDEN 8 ÜNİVERSİTE VE AKADEMİ BAŞVURDU'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, Ankara'da Başkent Kültür Yolu'nun önümüzdeki ay lansmanını yapacaklarını söyledi. Bakan Ersoy, dünyanın bilinen en eski yapılar topluluğu Göbeklitepe ile ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Bizim Bakanlığımız döneminde Göbeklitepe hiç olmadığı kadar dünya çapında gündeme geldi. Biz daha da ileri gittik. Göbeklitepe'yi Güney Anadolu'nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırma çalışmaları sonucu 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk. Bir tanesi Karahantepe. 12 ile sınırlı kalmayacak. 5 ülkeden 8 üniversite ve akedemi başvurularda bulundu. Bir o kadar başvuru var. Hepsini kabul ediyoruz. Türkiye'den de akademik başvuru var, onları da kabul ediyoruz, kaynak çıkarıyoruz. Kabine'de konuşuldu, devlet projesi haline getirildi. Hızlı bir şekilde burasını 'Taş Tepeler Neolitik Çağ Parkı' olarak adlandıracağız. 100 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz."