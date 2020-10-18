Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Ankara turu - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Ankara turu

18.10.2020 10:03
Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Ankara turu, System.String[]

Son dakika haberleri: Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte tarihi Ankara turu yaptı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte tarihi Ankara turu yaptı. Tarihi tura Ankara Kalesi eteklerinde başlayan heyet, adeta tarihte yolculuğa çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Altındağ'ın tarihi değeri ve bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı, "Sayın Bakanımızla birlikte Altındağımızın tarihi ve turistik değerlerini gezdik. Bize verdiği destekten ve Altındağımıza olan ilgisinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi Altındağ Ankara'nın kalbi" dedi.

Tarihi Ankara turuna Ankara'nın kalbi konumunda olan Ankara Kalesi'nden başlayan Bakan Ersoy, Başkan Balcı ve beraberindeki heyet, burada keyifli bir gezi gerçekleştirdi. Bakan Ersoy'a başkentin en önemli tarihi bölgesi kaledeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcı, gerçekleştirilecek projelerle ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu. Kalede esnaflara selam veren ve herkesle sohbet eden heyet, kalenin eteklerinde bulunan Gramofon Kafe'de kısa bir çay molası verdi. Çay molasının ardından devam eden gezinin bir sonraki durağı, restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden ibadete açılan 842 yıllık Sultan Alaaddin Camii oldu. Camide incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gördü.

Hacettepe'ye yakın ilgi

Ankara Kalesi'ndeki gezisini tamamlayan heyetin bir sonraki durağı Hacettepe bölgesi oldu. Burada tarihi dokuya uygun olarak devam ettirilen dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, restorasyon çalışmalarını çok başarılı bulduğunu ifade etti. Heyet, Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri olan Cenabi Ahmet Paşa Camii'ni ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

"Altındağ'ın kültürel zenginliği artacak"

Tarihi gezinin bir sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yakın zamanda açılması planlanan yeni binası oldu. Altındağ'ın tarihi konularda olduğu kadar kültür ve sanat alanında da Ankara'nın en zengin ilçesi olduğunu vurgulayan Başkan Asım Balcı, "Kültür ve Turizm Bakanımıza bize göstermiş olduğu yakın ilgi ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Ankara turu
Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Ankara turu
Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Ankara turu
Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Ankara turu
Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Ankara turu

Asım Balcı, Altındağ, Ankara, Balcı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Ankara turu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En fazla pay eğitime ayrıldı Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu
Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı         
06:30
Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı         
22:14
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü         
16:00
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 10:12:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Ankara turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei