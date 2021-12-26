Son dakika haberi: Bakan Ersoy'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolda Kurtuluş Savaşı'nın önce bölge bölge direnişin, ardından birlik bilincinin teşekkülünün, sonrasında ise topyekun bir vatan müdafaasının destanı olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nın, "mukaddesata kalbi ve fikri olarak mutlak adanmışlığın, bir ve bütün halde milli iradeye dönüştüğü mücadelenin" adı olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Zaferi getiren de bu dönüşüm olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları Ankara'ya gelmeden önce işte bu oluşumu tamamlamışlar ve artık arkalarında büsbütün bir milletin varlığıyla geleceğin başkentine gelmişlerdir. Dolayısıyla 27 Aralık 1919 alelade bir gelişin tarihi değildir. Hazırlıkların, amaçların, hedeflerin tamam olduğu; temelinde bir inanç, ufkunda bir fikrin bulunduğu, zafere kilitlenmiş bir harekatın adeta hücum emridir 27 Aralık. Tarihin değiştiği anlarda yaşananları anlamak için o yaşanmışlığın altında yatan ruha ve düşünceye bakmanın esas olduğunu asla unutmamak, şanlı tarihimizin her bir anı gibi 27 Aralık tarihini de bu doğrultuda değerlendirmek mühimdir. Zira olaylar yaşanır ve geride kalır, fikirler ise ilerlemeye devam eder."

Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anan Ersoy, "Türk milletini tam bağımsızlık iradesinin ve muasır medeniyet idealinin kalbi olma gururunu yaşayan bütün Ankaralıların bu kutlu gününü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.