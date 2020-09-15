Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Bodrum turizmi için altyapı desteği - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Bodrum turizmi için altyapı desteği

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında "Muğla ile Bodrum İlçesi İçmeler-Torba-Yalı-Kızılağaç-Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü" imzalandı.

Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Bodrum turizmi için altyapı desteği, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında "Muğla ile Bodrum İlçesi İçmeler-Torba-Yalı-Kızılağaç- Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü" imzalandı.

Opera'daki tarihi taş binada düzenlenen imza törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin turizm potansiyeli çok büyük olduğunu, bundan en ideal şekilde faydalanabilmek için kullanma ve koruma dengesine dikkat ettiklerini belirtti.

Ersoy, çevre kirliliğinin ve doğa tahribatının önlenmesi hususunda atık su tesislerinin elzem olduğunu ifade etti. "486 mavi bayrağımız var. Bu mavi bayrakları korumak, artırmak ve dünya çapında markalaşma açısından, arıtmalar bu işin en önemli teminatı." diyen Ersoy, geçen yıl 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle Bakanlığa altyapı ve arıtma tesisi yapma, devralma ve işletme yetkisi verildiğini belirtti.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Eylül 2019'da büyükşehir belediye başkanlarını kabulü sonrasında verdiği talimatlar doğrultusunda, büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynakları ölçüsünde devreye girdiklerini söyledi.

Kıyı şeridinin arıtma altyapısının desteklenmesi için ilk yap-işlet-devret protokolünü geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yaparak Serik Arıtma Tesisi'ne başladıklarını hatırlatan Ersoy, 65 bin metreküp kapasiteli tesisi, toplamda 205 milyon artı KDV maliyetle 2021 Mayıs ayına yetiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Torba ilçe merkezi, Torba oteller bölgesi, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler mahallelerini kapsayan kanalizasyon şebekeleri, terfi merkezleri, deniz deşarj hatları ve yağmur suyu iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı inşaat ve rehabilitasyon çalışmalarının protokolünü imzalıyoruz. Toplamda 200 milyon artı KDV'ye mal olacak ve tamamı Bakanlığımızca karşılanacak projeyi 2021 sonunda hizmete yetiştirmeyi planlıyoruz. Biz, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile daha önce de benzer çalışmalar yapmıştık. Yüzde 70'i Bakanlığımızca, yüzde 30'u da MUSKİ tarafından sağlanan yatırımla Fethiye'ye Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi'ni kazandırdık."

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları olan kıyı kentlerine yatırımların bununla da sınırlı olmadığını, Bodrum Kalesi'nin restorasyonunun tamamlanan ikinci etabını açtıklarını belirten Ersoy, bu yıl sayısını dörde yükselttikleri halk plajlarının ilkini de 2019'da Bodrum'da hizmete sunduklarını anımsattı.

Ersoy, Çeşme, Belek ve Kadriye'deki halk plajlarını hizmete aldıklarını, 2021'de de Manavgat, Kemer ve Marmaris'te üç yeni ücretsiz halk plajını daha hizmete almayı planladıklarını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e ve mesai arkadaşlarına protokolün gerçekleşmesinde sarf ettikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Ersoy, protokolün ülkeye ve Bodrum'a hayırlı olmasını temenni etti.

Bodrum nüfusunun yüzde 91'inin arıtma ve kanalizasyon sorunu çözülecek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum için büyük bir yatırım olduğunu belirterek "Hepimiz aynı zamanda Bodrumluyuz. Muğla sadece Muğlalının değil, bütün Türkiye ve dünya için değerli bir coğrafyadır. Yıllardır, kanalizasyon ve arıtma ile ilgili çok önemli sorunlar yumak haline geldi. Sorun o kadar büyük ki, hepsine finansman bulmak ve bir anda çözebilmek mümkün değil. Bodrum'un üstü milleti, altı bizi yakıyor. İnsanlar Bodrum'a geliyorlar, altyapı yeterli olmadığı için büyük sıkıntı çekiliyor." ifadesini kullandı.

Gürün, Bakan Ersoy'un büyük bir problemi çözmek için büyük destek verdiğini, Bodrum'un arıtma, isale hattı ve Torba'nın yağmur suyu hattını yapacaklarını ifade etti.

"Bu proje tamamlandığında Bodrum'un nüfusunun yüzde 91'inin arıtmasını ve kanalizasyonunu kaldıracak bir tesise kavuşmuş olacak. Bir tek Gündoğan ve Göltürkbükü arasındaki alan kalmış olacak. Onu da hep beraber yaptığımızda Bodrum yarımadasının 10 yıllardır çözülemeyen sorununun hepsini çözmüş olacağız." ifadesini kullanan Gürün, Bakan Ersoy'a ve tüm bürokratlara teşekkür etti.

2021 Mayıs sonuna yetiştirilecek

Dünyaca ünlü turizm tesisleri ve tarihi değerleri sosyo ekonomik imkanları ile Türkiye'nin marka değeri haline gelen Bodrum'un yerleşik nüfusunun artması ve turizmin yıl boyunca devam etmesi, altyapı hizmetlerinin genişletilmesi ihtiyacına yol açıyor.

Bakanlık ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) arasında imzalanan "Yapım ve İşletme Prokolü" ile Muğla Bodrum Torba ve Çevresi Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Muğla Bodrum Kızılağaç İçmeler Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin altyapı sorunları Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak.

Kanalizasyon şebeke hatları, yağmursuyu iletim hatları, kanalizasyon kollektör hatları ve terfi merkezleri ile birinci etapta 20 bin metreküp/gün kapasiteli, ikinci etapta 17 bin metreküp/gün kapasiteli olmak üzere toplam 37 bin metreküp/gün kapasiteli Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı imalatları ile çözümlenecek ve 27 yıl süre ile bu tesisler Bakanlık tarafından işletilecek.

Projenin ilk etabı olan Torba merkezi ve oteller bölgesi kanalizasyon hattı ve terfi merkezleri ile yağmur suyu altyapı işinin Mayıs 2021'e, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler Hattı ile 20 bin metreküplük atık su arıtma tesisinin 2021 yılı sonuna yetiştirilmesi hedefliyor.

Kızılağaç, Bodrum, Turizm, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Ersoy'dan Bodrum turizmi için altyapı desteği - Son Dakika


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