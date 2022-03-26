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ADANA'da 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sadece kültür, sanat ve turizm değil, gastronomiyle de desteklenen bir karnaval oldu. Bakanlık olarak başarılı buluyoruz. Önümüzdeki sene itibarıyla destek vereceğiz" dedi.

Kentte bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılmak üzere sabah saatlerinde kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak bir otelde kahvaltı programına katıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri ve belediye başkanlarının eşlik ettiği Bakan Ersoy, oteldeki Portakallı Lezzetler Yarışması kapsamında açılan stantları da gezerek şeflerden bilgi aldı.

KARNAVALI DEĞERLENDİRDİ

Adana kebap pişirmek için mangal başına geçen ve burada karnavalla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, "Kebabın sırlarını ustasından istedim ama sırrı ustada. Kasaptan başlayıp ızgaraya kadar süren bir yolculuk var. Önemli olan bu deneyimlerin gelecek nesillere aktarılarak kalıcı hale getirilmesi ve mümkünse Adana dışına taşınabilmesi" dedi.

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın sadece kültür, sanat değil gastronomiyle de desteklendiğine vurgu yapan Ersoy, "O açıdan biz bakanlık olarak bunu başarılı buluyoruz. Önümüzdeki sene itibarıyla bakanlık himayesinde çok daha uzun bir sürede geniş katılım haline getirmek için destek vereceğiz. Süreç uzatılırsa, 3 günle sınırlı kalmayıp daha fazla uluslararası etkinlikler olursa hem turist gelişi hem de Adana'nın markalaşması adına daha iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Adana Valiliği ek hizmet binasına (Tarihi Kız Lisesi) geçen Bakan Ersoy, burada şeref defterini imzaladıktan sonra Adana Arkeoloji Müzesi şantiyesini gezdi.