Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Ersoy, " Zafer Bayramı'nda ülkemize yaşattığınız bu büyük zafer için teşekkürler çocuklar" dedi.

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Yarı final müsabakasında Belarus U19 Kız Milli Voleybol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başaran "Filenin Genç Sultanları", finalde Sırbistan Milli Takımını da 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu.

"Ülkemize yaşattığınız bu büyük zafer için teşekkürler çocuklar"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Ersoy Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Zafer Bayramı'nda ülkemize yaşattığınız bu büyük zafer için teşekkürler çocuklar" ifadelerini kullandı. - ANKARA