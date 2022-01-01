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Bakan Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik" - Son Dakika

Bakan Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik"

01.01.2022 04:46

Bakan Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik" " Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen şu anda hastane yükümüzün daha düşük olduğunu görmemiz sevindirici" Bakan Koca yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti Bakan Koca 2022'ye...

Bakan Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik"

" Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen şu anda hastane yükümüzün daha düşük olduğunu görmemiz sevindirici"

Bakan Koca yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti

Bakan Koca 2022'ye sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'ye Üsküdar'daki 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi'nde görevli sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Bakan Koca aynı zamanda 112 telsizinden kısa bir konuşma gerçekleştirerek bölgelerinde ve istasyonlarında görevli diğer sağlık personellerinin de yeni yılını kutladı. Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya gelen yılın ilk bebeği Umut Eliz Şengör'ün ailesiyle de videolu bağlantı yöntemiyle görüşen Bakan Koca, aileyi tebrik etti. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yaptığı konuşmada, "Özellikle sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik. Başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalıştılar ve bu fedakarlığa milletimiz şahit oldu" dedi. Bakan Koca aynı zamanda, "Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen şu anda hastane yükümüzün aynı oranda olmayıp hatta daha düşük olduğunu görmemiz sevindirici" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'ye Üsküdar'da bulunan 112 Acil Anadolu Komuta Merkezi'ndeki görevli sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Burada görevli sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Koca, 112 telsizinden anons yaparak bölgelerinde ve istasyonlarında görevli olan diğer sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutladığı bir konuşma gerçekleştirdi.

"Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen şu anda hastane yükümüzün aynı oranda olmayıp hatta daha düşük olduğunu görmemiz sevindirici"

112 telsizinden sağlık çalışanlarına yeni yıl konuşması yapan Bakan Fahrettin Koca, "İstanbul Anadolu 112 komuta merkezinden tüm istasyonlara sesleniyorum. Beni sesimden tanıdığınızı düşünüyorum. Siz değerli 112 çalışanlarımızla birlikte tüm sağlık çalışanlarımıza mutlu yıllar ve iyi mesailer diliyorum. 2022 yılının mutlu, huzurlu ve güvenli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Özellikle sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik. Başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız insanüstü bir gayretle çalıştılar ve bu fedakarlığa milletimiz şahit oldu. Türkiye'nin önerisi ile 2021 yılı sağlık çalışanları yılı ilan edildi. Her yıl ve her gün, gelecek günlerin daha sağlıklı ve huzurla ve güvenle geçirilmesi için yoğun çaba gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Özellikle bugün İstanbul'dan yeni yıla girmenin bir anlamı var. Bildiğiniz gibi son dönemde omicron varyantı ile ilgili yoğun bir gündem var. İstanbul'da 5 katına çıkan bir vaka sayısına şahitiz. Bugün bütün başhekim arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık ve alınabilecek tedbirleri konuştuk.

Vaka sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen şu anda hastane yükümüzün aynı oranda olmayıp hatta daha düşük olduğunu görmemiz sevindirici. Özellikle yeni dönemde vatandaşlarımızın kişisel tedbirlere daha çok önem vermesini istiyoruz. Yeni yılın sağlık çalışanlarımız açısından daha huzurlu ve daha güvenli hasta hekim açısından daha verimli bir yıl olmasını diliyorum. Özellikle bu dönemde hekimliğin ve sağlık çalışanlarının saygınlığının daha da artması için çalışacağımızı vurgulamak istiyorum. Hepinize mutlu, huzurlu, güvenli ve daha az yorucu bir yıl diliyorum" dedi.

Bakan Koca, yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti

Bakan Koca aynı zamanda 2022'de doğan ilk bebek Umut Eliz Şengör'ün anne ve babasıyla da videolu bağlantı yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görüntülü bağlanarak, kız bebek sahibi olan Aysun Şengör ve Haşim Şengör çiftini tebrik etti. Bakan Koca pandemi nedeniyle aileyi yanlarına gidemeyerek ziyaret edemediğini belirten Bakan Koca, "Gözünüz aydın. Anneyi babayı tebrik ediyorum. Kusura bakmayın bu heyecanınızı yanınıza gelerek bebeği görerek yaşamak isterdim. Ama bildiğiniz gibi pandemi devam ediyor. Özellikle son bir haftadan bu yana yeni varyantın etkisiyle de bulaşın yüksek olduğunu biliyoruz. O nedenle de teknolojinin bu marifetinden faydalanarak tebrik ediyoruz sizi" dedi. Bakan koca aileden ve doktordan yeni doğan bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi de aldı.

Bakan Fahrettin Koca: Sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik
Bakan Fahrettin Koca: Sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik
Bakan Fahrettin Koca: Sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik

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Fahrettin Koca, İstanbul, Hastane, 112, Genel, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Fahrettin Koca: 'Sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca: "Sağlık çalışanları olarak son 2 yılı zorlu bir dönem olarak geçirdik" - Son Dakika
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