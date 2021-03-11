TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı - Son Dakika

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı

11.03.2021 12:45

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hukuk sisteminin, sadece devletin değil ekonominin de temel direği olduğunu belirterek, "Hukuk sistemimizi daha sağlıklı ve daha iyi işler hale getirme konusunda ne kadar başarılı olursak, ülkemiz ve ekonomimiz o kadar...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hukuk sisteminin, sadece devletin değil ekonominin de temel direği olduğunu belirterek, "Hukuk sistemimizi daha sağlıklı ve daha iyi işler hale getirme konusunda ne kadar başarılı olursak, ülkemiz ve ekonomimiz o kadar güçlü hale gelir." dedi.

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle açıldı.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanlarının Türkiye'nin yatırım cazibesini artıran unsurlar olduğunu söyledi.

Arabuluculuğun yurt dışında da geçerli olabilmesini sağlayan ve "Singapur Sözleşmesi" olarak da bilinen "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu"nun onaylanmasına ilişkin kanunun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğü girdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İş dünyası olarak aşırı dosya yükü sebebiyle yargı sisteminin yavaş işlemesinden her zaman şikayet ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül, burada önemli yapısal reformlara imza attı. Alternatif çözüm yollarının devreye girmesini sağladı. 2013'ten bu yana ihtiyari olarak uygulanmakta olan arabuluculuk sistemi, iş uyuşmazlıklarında zorunlu olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında da arabuluculuk zorunlu hale geldi. 7 yılda buraya gelen dosya sayısı yaklaşık 1,6 milyon oldu. İş dünyamız için önem taşıyan, çalışma hayatına ilişkin konulardaki başvuru sayısıysa 1 milyona yaklaştı. Bunların yüzde 69'u anlaşmayla sonuçlandı."

Hisarcıklıoğlu, eskiden yıllarca süren davaların artık haftalar, günler içinde bittiğini, adalete erişimin hızlandığını bildirdi.

Arabuluculuğun bir kazan-kazan yöntemi olduğunu ve toplumsal barışa katkı sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sayesinde insanların zaman kaybından, yargı sisteminin ise önemli bir iş yükünden kurtulduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin Türkiye'de gelişmesi için TOBB ve oda borsa camiası olarak her türlü desteği verdiklerini belirterek arabuluculuğun iş dünyasında yaygınlaşması için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

TOBBUYUM ile 29 odanın, arabuluculuk ve tahkim merkezleri ile üyelere hizmet verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, zamanla daha çok odanın bu hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

Adalet ve güven duygusu vurgusu

Hisarcıklıoğlu, hukuk sisteminin sadece devletin değil ekonominin de temel direği olduğuna işaret ederek, "Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlüyse, o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Hukuk sistemimizi daha sağlıklı ve daha iyi işler hale getirme konusunda ne kadar başarılı olursak, ülkemiz ve ekonomimiz o kadar güçlü hale gelir." dedi.

Arabuluculuk merkezlerinin kurumsallaşması açısından hazırlığı devam eden Arabuluculuk Yasa Tasarısı'nın kanunlaşmasını beklediklerini söyleyen bildiren Hisarcıklıoğlu, tüm üyelerini herhangi bir uyuşmazlık durumunda TOBBUYUM'a başvurmaya davet etti.

TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek de tüm dünyada özellikle gelişmiş ekonomilerde klasik ihtilaf çözme yöntemleri dışında yeni arayışların olduğunu söyledi.

Diğer ülkelerde de davaların uzun ve masraflı olması nedeniyle alternatif uyuşmazlık çözümleri adı altında fikri çalışma ve gayretlerin olduğunu ifade eden Çiçek, arabuluculuk müessesesinin iyi, gerçekçi, adil ve toplum barışına da katkı sağlayacak bir yöntem olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Çiçek, Adalet Bakanı Gül'e plaket verdi. Plaket töreninin ardından merkez Gül, Hisarcıklıoğlu ve Çiçek tarafından açıldı.

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı
TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı
TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı
TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı

Abdülhamit Gül, İnsan Hakları, Vergi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu         
14:29
'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı         
14:17
Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi         
13:46
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı         
13:26
Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı         
12:53
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi         
11:11
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 15:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei