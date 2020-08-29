Son dakika haberi... Bakan Gül: "Bu coğrafyanın sahipleri daima Hz.Hüseyin'in yolundan gidecektir, Yezid'in yolundan... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkması

Bakan Gül'ün hitabı - Bakan Gül:

"Bu coğrafyanın sahipleri daima Hz.Hüseyin'in yolundan gidecektir, Yezid'in yolundan gitmeyecektir"

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te konuştu.

"Doğu Akdeniz meselesi öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu. Bu ülkenin verilecek hiçbir çakıl taşı olmadığı gibi, mavi vatanda da verilecek bir damla suyumuz yoktur. Hukuk dışı yürütülen hiçbir çalışma geçerli değildir."

"(Yeni adli yıl) Sağlıklı şekilde adalet hizmeti verebilmek için tüm tedbirler alındı."

"( İstanbul Barosu'nun astığı fotoğraf) Baronun illegal ve marjinal yapıların arka bahçesi olması kabul edilemez."