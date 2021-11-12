ADALET BAKANI GÜL, DİYARBAKIR ANNELERİNİ ZİYARET ETTİ: ANNELERİMİZİN BU ÇIĞLIĞI TERÖRÜ DE BİTİRECEKTİR - Son Dakika

ANNELERİMİZİN BU ÇIĞLIĞI TERÖRÜ DE BİTİRECEKTİR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK'nın elinde olan evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan Diyarbakır anneleri ziyaretinde, "Bu çocukların okullarda olması lazım, dağ yolunda değil. Devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla annelerimizin yanındadır. Bu konuda terörle mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Annelerimizin bu çığlığı terörü de bitirecektir. " dedi.

Adalet Bakanı Gül, çocuklarına kavuşma umuduyla eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, ailelerle görüştü. Terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getiren aileler, Bakan Gül'e evlatlarının hikayelerini, dağa nasıl kaçırıldıklarını ve dönmeleri için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Ailelerle sohbet edip dertlerini dinleyen Gül, nöbet tutan annelerle birlikte basın mensuplarına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Bakan Gül, ailelerin burada evlatlarına kavuşmak için yüksek bir sesle çığlıklarını duyurduğunu, onları asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

BİR KADINA YAPILACAK EN BÜYÜK ŞİDDET EVLADINDAN AYIRMAKTIR

Annelerin haklı feryatlarının daha yüksek sesle duyulması için onlara her türlü desteği verdiklerini anlatan Adalet Bakanı Gül, 14-15 yaşında evlatların hain terör örgütü PKK tarafından dağlara kaçırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuk istismarından bahsedenler, burada en büyük çocuk istismarı var. Kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bir kadına yapılan en büyük şiddet evlatlarından ayrı kalması değil midir? Burada aynı zamanda kadına yönelik en büyük şiddet vardır. ve bunu annelerimiz dile getiriyorlar. Yine insan hakları savunucuları, bir annenin evladından ayrı kalması en büyük insan hakları ihlali değil midir? "

ULUSLARARASI KURULUŞLARI, SAMİMİLERSE BU FERYADI BU ÇIĞLIĞI DUYMAYA DAVET EDİYORUM

Çocukların 14-15 yaşlarında kaçırılmasının, dağa çıkartılmasının insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Gül, uluslararası kuruluşlara seslenerek şöyle dedi:

"Nerede dünyada insan hakları savunucuları, uluslararası insan hakları kurumları? Burada bir insan hakları ihlali, zulüm ortadadır. Ama ne çocuk, ne insan hakları, ne kadın savunucularının burada seslerinin çıkmaması da tarihe düşülmüş çok anlamlı, manidar bir nottur. Diyarbakır'dan tüm dünya insan hakları mekanizmalarını, savunucularını eğer bu konuda samimiler ise bu feryadı bu çığlığı duymaya davet ediyorum. "

DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA TÜM KURUMLARIYLA ANNELERİMİZİN YANINDADIR

Eylemde 802'nci günü geride bırakan ailelerden çocuklarına kavuşanlar olduğunu anımsatan Bakan Gül, çocukların, evlatların yerinin dağ değildir annelerin kucağı ve yanı olduğunu belitti. Devletin tüm imkanlarıyla Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu vurgulayan Gül, "Bu çocukların okullarda olması lazım, dağ yolunda değil. Devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla annelerimizin yanındadır. Bu konuda terörle mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Annelerimizin bu çığlığı terörü de bitirecektir. Tüm ailelerin evlatlarına kavuşması için her türlü desteği vermeye hazırız. İnşallah diğerleri de kavuşacaktır. Rabbim inşallah tüm evlatlarımızı, vatanlarında, ana ocağında, kucağında buluşturur. Devlet olarak da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. " şeklinde konuştu.