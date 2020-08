Son dakika haberi... Bakan Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, kadın cinayetlerinin terör eylemi olduğunu belirterek, "Bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadele edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te İl Pandemi Kurulu'nun toplantısına katıldı.

Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gül, erkek arkadaşının evinde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesini ziyaret ettiğini söyledi. Bakan Gül, şöyle konuştu: "Duygu Delen hadisesi hepimizin yüreğini parçalayan bir hadise. Biz de bu gün kederli ailesine taziyede bulunduk. Hepimizin ortak acısıdır. Bu kadın cinayetleri ve kadına şiddet hepimizi yaralayıcı ortak acıdır. Bir baba, eş olarak söylemek isterim; Kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadele edeceğiz. Bu mücadelede mevki-makamdan öte bir yaklaşım içerisinde olmamız gerekiyor. Asıl olan kadının onurudur, insan haysiyetidir. Dolayısıyla insan onuru, kadın onuru her şeyin üzerindedir. Bu mücadeleyi verirken bu hassasiyetle yaklaşmak gerekir. Bu süreçte kadına yönelik şiddette asla ve asla hiçbir toleransın gösterilmemesi gerekir. Baktığımız zaman işin başında, küçük diyerek hasır altına itilen bazı olayların büyüyerek cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesiminin duyarlılığının en üst düzeyde olması beklentimizdir. Hiçbir şekilde hata kabul edilemeyecek ve tedbirsiz davranılacak bir konu değildir. En ufak, her türlü şiddetin önemsenmesi, titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Elbette tüm bu olaylarda yargının önünde dosyadaki delil durumuna göre karar verilmektedir. Biz de yine yargı mensuplarının bu hassasiyetle devam ederek, bu meselelerin üstüne giderek sonuçlandıracaklarına olan inancımız tamdır. Elbette giden canlar geri gelmiyor ama yapanın yanına kar kalmaması gerektiğini ve cezaları neyse onları çekmeleri gerektiği hepimizin ortak dileğidir. Tamel yaklaşımımız kadına şiddette sıfır tolerans ve bu konuda hiçbir şekilde hata ve özensizliğin asla olmamasıdır."'VATANDAŞLARIMIZIN KURALLARA UYMASI ÇOK MÜHİM'Salgınla kalıcı mücadele yapmak adına temizlik, maske ve mesafeye çok ciddi bir şekilde dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bakan Gül, "Salgınla mücadele anlamında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye , anında ve en etkin şekilde mücadele etti. Bütün dünyanın gıpta ettiği bir sonuca ulaştık. AK Parti iktidarının yapmış olduğu sağlıktaki alt yapının güçlü olması ve milletimizin duyarlılığı ile salgınla mücadelede önemli sonuçlar elde ettik. Bugün Gaziantep'te sağlık değerlendirme toplantısında hem genel hem de özelde alınacak tedbirleri konuşmuş olduk. Bu salgınla kalıcı mücadele yapmak adına temizlik, maske ve mesafeye çok ciddi bir şekilde riayet etmemiz lazım. Çocuklarımız okula gitmek için çırpınıyorlar. Okulların açılması elimizde. Adli yılı önümüzdeki hafta açacağız. Tüm bu hizmetleri daha sağlıklı şekilde verilmesi için vatandaşlarımızın bu kurallara uyması çok mühim. Önümüzdeki dönemde de hükümet olarak tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.'BU MÜJDELER ARTARAK DEVAM EDECEK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın verdiği doğalgaz müjdesiniyle ilgili de konuşan Gül, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjde tüm yurtta büyük bir heyecan ve sevinç oluşturdu. 83 milyon bu müjdenin verilmesiyle sevince boğuldu. Tüm bu keşfin sonucunda doğalgazın bulunması vatandaşlarımızın cebine yansıyacak. Türkiye enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulacak. Bu bütün memleketimiz için müjdedir. Bu doğalgaz toplumun herkesimi için önemli bir müjdedir. Özellikle 2017'de Milli Enerji Politikaları'nın yürürlüğe sokulması ile birlikte bunların meyvelerini almış olduk. Arama, sondaj çalışmalarıyla Karadeniz 'de ay yıldızlı bayrağımıza gururla bakacağımız bu tabloyu yaşadık. Cumhurbaşkanımız bu müjdeleri arttırarak sürdürecektir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla gidiyoruz. Ekonomik olarak, enerjide dışa bağımlı olmayan bir ülke olarak, güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Mavi vatan bizin için bir damlası bile feda edilemeyecek bir vatandır. Ülkemizin bir çakıl taşını vermiyorsak, mavi vatanında bir damlasını sonuna kadar koruyacağız. Gerek Doğu Akdeniz 'de aramalarımızı, sondaj çalışmalarımızı, Ege Marmara , Karadeniz'deki egemenlik sınırlarımızı koruma, arama ve sondaj çalışmalarını yapacağız. Hiç kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi uluslar arası hukuktan kaynaklanan tüm haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız. Türkiye emin adımlarla yürümeye devam edecektir" dedi.