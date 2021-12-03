Üye Girişi
Son dakika haberi | Bakan Hulusi Akar'dan MKE açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Hulusi Akar'dan MKE açıklaması Açıklaması

03.12.2021 13:35
Son dakika haberi | Bakan Hulusi Akar'dan MKE açıklaması Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk savunma sanayiinin öncülüğünü üstlenmiş olan Makine ve Kimya Endüstrisi ile ilgili iddialara cevap vererek, "Burada bizim bu anonim şirketimizin sermayesi tamamen Hazineye ait. Bazı spekülasyonlar var. Onları bilmeniz lazım.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk savunma sanayiinin öncülüğünü üstlenmiş olan Makine ve Kimya Endüstrisi ile ilgili iddialara cevap vererek, "Burada bizim bu anonim şirketimizin sermayesi tamamen Hazineye ait. Bazı spekülasyonlar var. Onları bilmeniz lazım. Denetim, temsiliyet ve yönetim de bakanlığımıza ait. Burası tamamıyla milletin öz varlığı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Kırıkkale'de bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Mühimmat Fabrikasını ziyaret etti. MKE Anonim Şirketi ile ilgili Genel Müdür Yasin Akdere'den bilgi alan Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile birlikte daha sonra işçilerle buluştu.

"Önümüzdeki dönemde çok daha başarılı işler yapacağına bütün kalbimizle inanıyoruz"

İşçilere seslenen Bakan Akar, MKE'den önemli hizmetler beklediklerini ifade ederek, "Biz sizlerden çok şey bekliyoruz. Gerçekten sizlere olan umudumuz, güvenimiz tam. Yeni yapısıyla Makine Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin bugüne kadar yaptığı gibi, şanlı tarihine yakışır şekilde önümüzdeki dönemde çok daha başarılı işler yapacağına bütün kalbimizle inanıyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor"

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti bildiğiniz gibi dünyada artık bir özne haline geldi" diyerek sözlerini sürdüren Akar", "Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Kara Kuvvetlerimizin tüm unsuları, Hava Kuvvetlerimizin tüm unsurları, Deniz Kuvvetlerimizin tüm gelimleri, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için görev başında. Kendi hak ve menfaatlerimizi en genel anlamda korumak için faaliyet gösterirken, diğer taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hakları başta olmak üzere, Libya, Azerbaycan, Somali, Kosova, Bosna gibi yerlerde, tüm bu coğrafyalarda Atalarımızdan aldığımız ilhamla, Atalarımıza da yaraşır şekilde hak, hukuk, adalet için, onlarla olan tarihi bağlarımızdaki vefanın gereği için yapılması gereken ne varsa haklı davalarında onlarla beraber olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Eskiden bizim yerli tüfeğimizin patendi bile yabancıydı"

Türkiye'nin milli silah üretimi anlamında önemli bir mesafe kat ettiğini belirten Akar, "Çok şükür bu dönemde çok ciddi gelişmeler kaydedildi. Eskiden bizim yerli tüfeğimizin patendi bile yabancıydı. Ama şimdi çok şükür, şu anda bütün hafif silahlarımızı yapar, ihracat eder hale geldik. Gemilerimizi, fırtına toplarımızı, helikopterlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı yapıyoruz. Bu manada da çok ciddi girişmelerimiz var. Bunlara devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Makine Kimyanın yeni yapısı çok daha güçlü, çok daha etkili, çok daha hızlı, rekabetçi bir hale geldi"

MKE'nin önemine değinen Akar, "Mehmetçiğe yüksek teknolojiye dayalı silah, araç gereç ve sistemleri verdiğiniz takdirde başarısının artacağı kesin. Dolayısıyla bu manada bu çalışmaların çok önemli olduğunu, önümüzdeki dönemde bu çalışmaları da çok daha ileriye atacağımıza inanıyorum. Savunma sanayimizdeki bu gelişmeleri büyük bir heyecan ve gururla izliyoruz. Savunma sanayi içinde Makine Kimyanın rolü çok önemli ve büyük. Sadece ülkemiz için değil, yurtdışında da Makine Kimyanın adını her geçen gün çok daha saygın yerlere ulaştığını görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Makine Kimyanın yeni yapısı çok daha güçlü, çok daha etkili, çok daha hızlı, rekabetçi bir hale geldi. Uluslararası piyasalar nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalışacağız. Bu konuda şu anda çalışanların özlük haklarının en iyi şekilde olması için buradaki yönetim gece-gündüz demeden tüm imkanları kullanmakta" ifadelerini kullandı.

"Denetim, temsiliyet ve yönetim de bakanlığımıza ait"

"Burada bizim bu anonim şirketimizin sermayesi tamamen Hazineye ait. Bazı spekülasyonlar var" ifadeleri ile sözlerini sürdüren Akar, "Onları bilmeniz lazım. Denetim, temsiliyet ve yönetim de bakanlığımıza ait. Burası tamamıyla milletin öz varlığı. Savunma sanayisi konusunda ciddi sıkıntılar oldu. Şimdi de parasını versek dahi birçok malzemeyi alamıyoruz. Bu konuda herhangi bir ambargo telaffuz edilmese dahi, örtülü bir şekilde bizim bunları almamız engelleniyor. Dolayısıyla bunlara, 'yeter' diyen bu millet, bizler, sizler kafa gücüyle çalışmak suretiyle, bileğimizle yüreğimizle bu engelleri aştık, bundan sonra da aşacağız. Şu anda savunma sanayide millilik ve yerlilikte geldiğimiz nokta, yüzde 80'lere dayandı. Yeter mi, yetmez. Bundan sonraki bölümde çalışmalar çok daha çetin geçecek. Çok daha yüksek teknoloji gerekiyor. Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Tek yumruk, tek yürek olarak işçisiyle, mühendisiyle, bütün çalışanlarıyla önümüzdeki teknoloji engellerini aşacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Makine Kimyanın dönüşümü, ortaya çıkardığı bir fırsat. Bu fırsatı değerlendireceğiz. Bununla Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçiğin ihtiyaçlarını karşılayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRIKKALE

Hulusi Akar, Milli, Türk, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bakan Hulusi Akar'dan MKE açıklaması Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İpek Er'in ölümüne neden olan Musa Orhan'a hem 10 yıl ceza hem de tutuksuzluk! 14:34 İpek Er'in ölümüne neden olan Musa Orhan'a hem 10 yıl ceza hem de tutuksuzluk!
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri 14:17 Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! İşte Süper Lig devlerinin rakipleri Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız 13:30 Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti 12:42 Bu ne rahatlık! Kuyumcu, içeri silahla giren soyguncunun karşısında çay içmeye devam etti Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
14:33 İpek Er'in ölümüne neden olan Musa Orhan'a hem 10 yıl ceza hem de tutuksuzluk!
14:22 Gökten ölü kuşlar yağdı!
14:21 Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak
14:19 Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!
14:15 Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu
14:12 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor
14:09 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi
14:08 Lahana yapraklarını vücudunuza sarınca ağrı kesiyormuş
13:59 İlyas Salman vasiyetini açıkladı: Ne imam isterim ne dede, ne haham isterim ne papaz!
13:58 Babasının feci şekilde dövdüğü 2 aylık Cihan bebekten güzel haber geldi! Yoğun bakımdan çıkarılmış
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı         
14:35
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi         
14:10
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi         
13:08
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satışa çıktı Altından yapılan yüz yıllık saat 10 bin dolara satışa çıktı         
09:16
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 14:48:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Hulusi Akar'dan MKE açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement