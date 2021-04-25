Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "4 binin üzerindeki şantiyemizde 700 bin çalışanımızla ülkemizin geleceğine imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "4 binin üzerindeki şantiyemizde 700 bin çalışanımızla ülkemizin geleceğine imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

25.04.2021 00:57
Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kop Tüneli ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kop Tüneli ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "4 binin üzerindeki şantiyemizde 700 bin çalışanımızla ülkemizin geleceğine imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayburt- Gümüşhane programının ilk durağında, Trabzon - Aşkale Yolu (Kop Dağı Tünelli Geçişi) ve Tünel Varyant Yolu Projesi Kop Tüneli Şantiyesini ziyaret etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Bakan Karaismailoğlu'nu karşılayarak şantiyede brifing verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de 4 binin üzerindeki şantiyede 700 bin çalışanla ülkenin geleceğine imza atmak için var güçle çalıştıklarını kaydederek şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Bayburt'un ulaşım ve iletişim yatırımları için 2 milyar 592 milyon 736 bin liranın üzerinde harcama yaptık. 2003 yılına kadar Bayburt'ta sadece 2 kilometrelik bölünmüş yol bulunurken, bugün il genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 105 kilometreye çıkardık. Son 19 yılda Bayburt'ta; 114 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi, uzunluğu 8 bin 250 metre olan 1 adet çift tüp tünel, toplamı 300 metre uzunluğunda 8 adet köprü yaptık. Hükümetlerimiz döneminde Bayburt'ta 125 kilometrelik Bayburt-Erzurum yolunu, 52 kilometrelik Köse-Bayburt yolu, 9,9 kilometrelik Demirözü-Gökçedere yolunu ve 4,2 kilometre uzunluğundaki Araklı-Dağbaşı-Uğrak-Salmankaş Tüneli ve bağlantı yollarını yaparak halkımızın hizmetini sunduk. Toplam uzunluğu 83,6 kilometre olan Trabzon-Aşkale Yolu Kale-Maden-Karayolları 12. (Erzurum) Bölge Hududu Yolunun bugüne kadar 59,6 kilometrelik bölümü tamamlandık. Projenin bu yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanında fiziki gerçekleşme yüzde 83'leri aştı. Bugün şantiye ziyaretinde bulunduğumuz Kop Tünelimiz, Trabzon-Aşkale Yolu (Kop Dağı Tünelli Geçişi) ve Tünel Varyant Yolu İşi kapsamında yer almaktadır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kop Tüneli'nin proje maliyetinin 1 milyar 850 milyon lira olduğunu ifade ederek, "Tünel inşaatında bugüne kadar, 6 bin 986 metre Kazı-Destekleme, 4 bin 498 metre Nihai Kaplama Betonu imalatı gerçekleştirdik. Kop Tüneli inşaatında bu yol, bin 100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton imalatı gerçekleştireceğiz. 6,5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp şeklindeki Kop Tüneli'nin yapılmasıyla, güzergah 6,5 kilometre kısalacaktır. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan transit taşımacılıkta Gürbulak sınır kapısına kadar kesintisiz ulaşım, liman ticaretinde rahatlama sağlayarak yol ağını güçlendirecek, bölgedeki ulaşım sorununa çözüm olacaktır. 2021 yılında, tünelde bin 100 metre kazı ve 2 bin 260 metre nihai beton yapılmasını hedefliyoruz. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte, zorlu hava şartlarında dahi güvenli seyahat imkanı doğacak. Projemizi, 2023 yılı itibariyle tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Tünelin hizmete girmesiyle zamandan 27 milyar 475 milyon lira, yakıttan da 21 milyar 708 milyon lira olmak üzere, bir yılda 49 milyar 183 milyon lira tasarruf sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 86 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken bugün bölünmüş yol ağımızı 28 bin 204 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, 602 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu, 703 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar ülke genelindeki; bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu, 647 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu, 771 kilometreye çıkaracağız. Bugün Bayburt ve Gümüşhane'de yoğun bir programımız var. Bizler, halkımıza hizmette 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Bu duygularla, Kop Tüneli ile birlikte tüm Bayburt ve Gümüşhane'deki tüm projelerimizde mühendisinden, işçisine, yüklenicisinden tedarikçisine emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu daha sonra araç konvoyu eşliğinde Bayburt merkeze geçerek Valilik, Belediye, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı ziyaret etti. - BAYBURT

Adil Karaismailoğlu, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: '4 binin üzerindeki şantiyemizde 700 bin çalışanımızla ülkemizin geleceğine imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz' - Son Dakika


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