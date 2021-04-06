Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Milletimizin yeniden uyanışına katkıda bulunmuş olan Anadolu Ajansı (AA), büyük bir hızla kalkınmaya devam etme, bölgesindeki ve dünyadaki ağırlığını her geçen gün artırma suretiyle uluslararası bir aktör haline gelen Türkiye'nin sesinin dünyaya duyurulmasında daha da önemli bir rol oynayacaktır." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, AA'nın kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, AA'nın, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin haklı davasına ve duygularına tercüman olduğunu, ülkenin kaderinin tayin edildiği bir zamanda milletin sesi haline geldiğini ve istiklal mücadelesini tüm dünyaya duyurarak uluslararası kamuoyu oluşmasını sağladığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"101 yıl boyunca kazandığı tecrübe ve ilkelerinden ödün vermeden, değişen dünyayı takip ederek kendini sürekli yenileyen AA, hızlı ve tarafsız haberciliğiyle toplumumuzun güvenini kazanan köklü kuruluşlarımız arasında yer almaktadır. Son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla da ülkemiz sınırlarını aşmış ve dünyanın sayılı haber ajansları arasındaki haklı yerini edinmiştir. AA, Türk yayın hayatında ve habercilik sektöründe, kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği sorumlu davranışları örnek olacak şekilde yerine getirmiştir. Dünya ve ülke çapında cereyan eden siyasi, ekonomik, ticari tüm hadiseleri, anlık, doğru ve tarafsız bir şekilde haber etmesi ve evrensel insan hakları, ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alan tutumuyla adeta bir güneş misali halkımızı aydınlatmaktadır. Canı gönülden inanıyorum ki milletimizin yeniden uyanışına katkıda bulunmuş olan AA, büyük bir hızla kalkınmaya devam etme, bölgesindeki ve dünyadaki ağırlığını her geçen gün artırma suretiyle uluslararası bir aktör haline gelen Türkiye'nin sesinin dünyaya duyurulmasında daha da önemli bir rol oynayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle AA'mızın 101'inci kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutluyor, değerli mensuplarına başarılar diliyorum."