Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Kahramankazan yolu en kısa sürede Ankaralıların hizmetine sunulacak" - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: "Ankara-Kahramankazan yolu en kısa sürede Ankaralıların hizmetine sunulacak"

Son dakika ekonomi haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolunun en kısa sürede Ankaralıların hizmetine sunulacağını ifade ederek, "Ankara ile Kahramankazan arasında çeşitli seviyelerde kavşak imalatları başladı, diğer yol yapım imalatları da bunun peşinden devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Kahramankazan yolunun en kısa sürede Ankaralıların hizmetine sunulacağını ifade ederek, "Ankara ile Kahramankazan arasında çeşitli seviyelerde kavşak imalatları başladı, diğer yol yapım imalatları da bunun peşinden devam edecek. Ankara projelerine artık bütün gücümüzü vereceğiz." dedi.

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Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolunun yapım çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulundu.

Ankara'da devam eden projelerle ilgili çalışmalara hız kazandırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün şantiyelerimizin takibini yapmak ve yerinde incelemek üzere arazideyiz. Ankara'nın dört bir tarafında hummalı bir çalışma var. Bunların en önemlilerinden biri de Ankara ile Kahramankazan arasındaki yolumuz. Şu an bulunduğumuz yer de bu yolun bir parçası. Çeşitli nedenlerle bu şantiyelerimizde bazı yavaşlamalar oldu. Bugün itibariyle şantiyelerimizdeki ekip sayıları artırıldı ve hızlı bir şekilde projeye ağırlık vermiş durumdayız. Ankara ile Kahramankazan arasında çeşitli seviyelerde kavşak imalatları başladı, diğer yol yapım imalatları da bunun peşinden devam edecek. Ankara projelerine artık bütün gücümüzü vereceğiz."

Karaismailoğlu, bölgedeki altyapı ve kamulaştırma sorunları nedeniyle biraz gecikme yaşandığını belirterek, gelecek dönemde söz konusu gecikmeyi de kapatacaklarını ve Kahramankazanlıların sıkıntılarını gidereceklerini söyledi.

"Ankara- Niğde bağlantı yolu eylül ayında tamamlanacak"

Ankara-Niğde arasındaki 260 kilometrelik bağlantı yolunun birinci etabının ağustos sonu gibi açılacağını bildiren Karaismailoğlu, "Bağlantı yollarıyla birlikte 300 kilometreye ulaşan bu yolun tamamını da eylül gibi açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Kızılcahamam Tüneli'ndeki yapım çalışmalarına dair de şu ifadeleri kullandı:

"Tünelimizin eylül ayı içerisinde faaliyete geçeceğini buradan ilan ediyoruz. Eylül ayında da buraya gelerek Ankara-Kahramankazan yolunda yapılan çalışmaların ilerlemesini inceleyeceğiz ve Kızılcahamam'a geçip oradaki tüneli de vatandaşların hizmetine sunacağız."

"Şantiyelerimizde bütün sağlık ve güvenlik önlemlerini aldık"

Bakanlık olarak son 18 yılda Türkiye'nin her köşesine 850 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Bütün yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve konforunu artırıcı projeler yapmak üzere işçisinden mühendisine, yüklenicisine kadar bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar." dedi.

Yatırımların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de sürdürüldüğünü anlatan Karaismailoğlu, "Şantiyelerimizde bütün sağlık ve güvenlik önlemlerini alarak çalışmalarımızı devam ettirdik. Bundan sonra yeni normal sürecinde de maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini elden bırakmadan çalışmalarımızı hızlandıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın konforunu ve yaşam kalitesini artırıcı projelerle sürekli arazide olacağız." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Zeynep Yıldız ve Arife Polat Düzgün de eşlik etti.

Adil Karaismailoğlu, Kahramankazan, Ankara, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Bakan Karaismailoğlu: 'Ankara-Kahramankazan yolu en kısa sürede Ankaralıların hizmetine sunulacak' - Son Dakika Ekonomi
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