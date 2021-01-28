Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: "Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek" - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: "Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek"

28.01.2021 12:47

Bir son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu: "Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-İş'i ziyaret ettiANKARA – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2021 yılını da 2020 gibi geçireceğimizi ocak ayı itibarıyla göstermiş oldu.

Bakan Karaismailoğlu: "Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-İş'i ziyaret etti

ANKARA – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2021 yılını da 2020 gibi geçireceğimizi ocak ayı itibarıyla göstermiş oldu. Burada bütün çalışanlarımızın büyük bir özverisi, büyük bir emeği var. Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek" dedi.

Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Türkiye'nin ve dünyanın çok önemli bir Covid-19 sürecinden geçtiğini ve bu dönemde mühendisinden işçisine büyük bir özveriyle çalışıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "2020 yılı, Bakanlığımız ve ülkemiz için zor bir süreçten geçti. Ama bütün dünyada sistemler iflas etmişken, biz bütün tedbirlerimizi alarak, bütün çalışanlarımızın büyük bir özverisiyle 2020 yılını çok büyük başarılarla, hatta dünya ölçeğinde çok büyük projelerin açılışlarıyla geçirdik. 2021 yılını da 2020 gibi geçireceğimizi ocak ayı itibarıyla göstermiş oldu. Burada bütün çalışanlarımızın büyük bir özverisi, büyük bir emeği var. Onları hiçbir zaman unutamayız. Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek" şeklinde konuştu.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise, "Sayın bakanım sizin bakanlığınızda bizim tam 9 tane sendikamız var. 80 bine yakın üyemiz var. Kamuda en yüksek bakanlıkta üye sayısı Ulaştırma Bakanlığında var. Karayolları var, havayolları var, demiryolları var, deniz yolları var, PTT var. Bunların hepsinin tamamı bize bağlı. Kamudaki işçilerin aşağı yukarı yarısına yakını Ulaştırma Bakanlığında çalışıyor. İnşallah bu sene Sivas'la ilgili müjdeli bir haber alırsak hem ülke için hem o bölge insanları için güzel bir şey olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesinden de bahseden Atalay, "İşten çıkarmalarla ilgili sıkıntılarımız var. Hükümetimiz güzel bir karar aldı fakat maalesef bunu kötüye kullanan işverenlerimiz var. Ücretsiz izne çıkartıyor veya iş akdini feshediyor. Ücretsiz izne çıkan adam kısa çalışma ödeneğinden istifade edemiyor. Bunları konuşma imkanımız oldu. Bununla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek
Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek
Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek
Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Türk İş, Ocak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: 'Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek' - Son Dakika


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