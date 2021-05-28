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Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu" - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu"

28.05.2021 11:05

Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Çamlıca Kulesi'nde maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Çamlıca...

Bakan Karaismailoğlu: "Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Çamlıca Kulesi'nde maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı"

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Çamlıca Kulesi'nde son hazırlıklar tamamlandı. Açılış öncesi kuleyi ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu çalışmaları yerinde inceledi. Çamlıca Kulesi'nde yaptığı incelemeler sonrası Bakan Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.

"30 bin 150 metrekare bir alana sahiptir"

Sözlerine İstanbul'un fethinin 568. Yılını kutlayarak başlayan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'un Şu anda gölgesinde bir araya geldiğimiz bu abide projeyi, bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başlatmıştık. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle halkımızın yararlanabileceği seyir terası, restoran, kafe, dinlenme salonları gibi alanlarıyla bir bütün olarak hizmete açacağız. Yapımına 2017 yılında başladığımız Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahiptir. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir. Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi'nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kule'de, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran Katı ve cafe katları yer almaktadır" dedi.

"Yayıncılık alanında bir ilk"

Kulenin özelliklerine değinen Bakan Karaismailoğlu, "Kulemizin hem eşsiz estetiği hem de mühendislik nitelikleriyle ne kadar övünsek azdır. Öyle ki, Çamlıca Kulesi sayesinde ülkemiz yayıncılık alanında bir ilke daha imza atmış oldu. Dünya'da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabiliyor. İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacı ile kurulan Çamlıca Kulesi'nden, FM radyo yayıncılarına; "anten + birleştirici + verici cihaz + elektrik + jeneratör yedekleme + UPS + elektronik bakım ve onarım + 7/24 esasına göre yayın izleme" olarak tanımlanan hazır verici tesis hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir" diye konuştu.

"Dağınıklık ortadan kalktı, tek kulede toplandı"

Çalışmaların önemine sözlerini sürdüren Bakan Karaismailoğlu, "Bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada, 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem Dünya'nın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır. Diğer yandan Çamlıca Kulesi'nin inşası, Çamlıca Tepesi'nin çehresini değiştirme imkanı vermiştir. Bildiğiniz gibi, Çamlıca Tepesi ve İstanbul uzun yıllar adeta bir anten çöplüğünün gölgesinde yaşadı. Hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkileri nedeniyle bu antenlerden İstanbul'u ve İstanbulluları kurtarmamız gerektiği bilinciyle projemizi başarıyla hayata geçirdik. Çamlıca Kulesi ile birlikte, Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan 33 adet büyük anten sökülerek, tüm hizmetler tek kulede toplandı. Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde de maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı. Yani Çamlıca Kulesi Türkiye'ye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Çamlıca, Radyo, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu: 'Çamlıca Kulesi dünyaya örnek bir proje oldu' - Son Dakika


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