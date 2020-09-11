Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu'dan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin açıklama Açıklaması

İSTANBUL (AA) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin, "Bu metro hattını da, yapması gerekenler yapmadığı için, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla üzerimize aldık. İnşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 18 ay da bir metro hattı için rekor sayılacak bir süre. İnşallah hedefimiz burayı 18 ayda tamamlamak." dedi.

Karaismailoğlu, yapımı süren Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istasyonunda incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

Türkiye'nin her yanında özverili çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Karaismailoğlu, ülke genelindeki 3 bine yakın şantiyede hummalı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini güçlendirmek için gayret ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Dünyanın gıpta ile baktığı mühendislik projeleri bir taraftan devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıran ihtiyaçlar da bir taraftan gideriliyor. Bir tarafta Çanakkale Köprüsü bir tarafta Beğendik Köprüsü, Botan Çayı. Bir tarafta Eğribel Tünelleri bir tarafta metrolar, bir tarafta hızlı trenler... Bütün dünyanın en büyük projeleri ülkemizde yapılıyor." diye konuştu.

Geçen hafta Ankara-Niğde Otoyolu'nun 170 kilometrelik kısmını açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, daha önce de İstanbul'da, Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bitirilip vatandaşın hizmetine sunulduğunu aktardı.

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimi 19 Eylül'de tamamlanacak"

Karaismailoğlu, 19 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimini tamamlayacaklarını belirterek, 400 kilometrelik aksın İzmit bölgesinin trafiğini rahatlatacağını söyledi.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesimini de inşallah 21 Aralık olarak hedefledik, onu da hizmete açacağız. Bütün bu çalışmalarda olduğu gibi, Türkiye'mizin her bir noktasındaki çalışmadan İstanbul da istifade ediyor. İstanbul'da da çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle metro alanında İstanbul'da devam eden çok önemli yatırımlarımız var. Şu an içinde bulunduğumuz Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin metro istasyonunun bulunduğu Metrokent-Kayaşehir Hattı'mız, İstanbul'da yaptığımız yatırımlardan sadece bir tanesi.

Mevcut hattımız 6,5 kilometre uzunluğunda. 4 tane istasyon bulunuyor hat üzerinde. Metrokent'ten başlıyor, Onurkent, içinde bulunduğumuz şehir hastanesinin olduğu istasyon, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez olmak üzere 4 istasyondan teşekkül. İnşallah bu hat bittiğinde hem Çam ve Sakura Hastanesi'ne vatandaşlarımızın ulaşımı çok kolaylaşacak hem de İstanbul'daki bir metro ağının önemli bir kesimini tamamlamış olacağız. Bu hattın bitimiyle beraber Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir'deki vatandaşlarımızın havalimanı ulaşımını da sağlamış olacağız. İnşallah bizim şu an yapımı devam eden Halkalı-Havalimanı Hattı'mız da tamamlandığında bu bölgede yaşayan halkımızın hem hastaneye ulaşımı hem de havalimanına ulaşımı sağlanmış olacak."

"Tavşantepe-Sabiha Gökçen Hattı'nı önümüzdeki yılın sonları gibi bitirmeyi hedefliyoruz"

Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Hattı'yla bağlantılı olan Bakırköy Sahili-Kirazlı arasındaki hattın da yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından özverili bir şekilde yapıldığını söyledi.

Bu hattı da devreye almalarıyla Bakırköy sahilden binen bir vatandaşın D-100 Karayolu üzerinden Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören'i geçerek Metrokent İstasyonu'ndan Kayaşehir İstasyonu'na kadar erişebileceğini söyledi.

Karaismailoğlu, 7,5 kilometre uzunluğundaki Tavşantepe-Sabiha Gökçen Hattı'ndaki çalışmaların da devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tavşantepe-Sabiha Gökçen Hattı'nı inşallah önümüzdeki yılın sonları gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Yine 7,5 kilometrelik bir hatla havalimanı metro bağlantısını sağlamış olacağız. Bu da Kadıköy-Kartal Hattı'nın Sabiha Gökçen bağlantısı olacak. En önemli ve en uzun çalışmalarımızdan bir tanesi de, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı'mızda da büyük bir çalışma var. Malumlarınız geçen hafta araçlarımız gelmeye başladı, rayları inmeye başladı. Bir müddet sonra da test sürüşlerine başlayacağız. İnşallah Gayrettepe-Kağıthane İstanbul Havalimanı Hattı'mızın 2021 Nisan ayı itibarıyla Kağıthane-Havalimanı arasını, inşallah eylül ayı itibarıyla da tamamını bitirmiş olacağız.

31,5 kilometrelik Halkalı-Havalimanı Hattı'mız da tamamlandığında burada tamamen bir metro ağı oluşmuş oluyor. İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş olacağız. Bakanlığımızın İstanbul'da yapımını sürdürdüğü metro hattı yatırımları 91 kilometre uzunluğunda. İstanbul'da çalışan metro uzunluğu ise 233 kilometre ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yatırımlarını tamamladığında toplam metro hattı uzunluğu 324 kilometreye çıkacak."

"2. TBM makinesinin de montajı tamamlandı"

Karaismailoğlu, Marmaray'ı da bakanlık olarak tamamladıklarını ifade ederek, Marmaray'ın Halkalı'daki bitimiyle birlikte İstanbul Havalimanı bağlantısını da tamamlayacaklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe bağlantısının Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile bağlantılı olacağını yineleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Malumunuz daha önce burada bir tören yapmıştık. Yine bu hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için vatandaşlarımızın hastaneye bir an önce ulaşması için bir ay gibi kısa bir sürede hastanemizin kara yolu bağlantısını sağlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Yine bu metro hattını da, yapması gerekenler yapmadığı için, vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla üzerimize aldık. İnşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 18 ay da bir metro hattı için rekor sayılacak bir süre. İnşallah hedefimiz burayı 18 ayda tamamlamak.

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nisan ayının sonunda çıkmıştı. Biz de mayıs ayı sonu gibi burayı devraldık. Devraldığımızda yüzde 8'ler düzeyindeydi. Zaten bir yıldır da hiçbir çalışma yoktu. İnşallah büyük bir özveriyle ilerliyoruz. Şu anda bir tane tünel açma makinesi (TBM) çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bugün de ziyaretlerini yaptık. Burada 2. TBM makinesinin de montajı tamamlandı. Bir hafta içerisinde 2. TBM makinesi de başlayacak."

"En büyük sevincimiz, vatandaşımızın bu yaptığımız işleri kullandığında duyacağı mutluluktur"

Adil Karaismailoğlu, 6,5 kilometrelik hattı İstanbulluların hizmetine sunacaklarını belirterek, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin dünyanın en modern hastanelerinden biri olduğunu ve metro bağlantısının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatana millete hizmet etmek nasip işidir. Biz de sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde memleketimizin her bir noktasında vatandaşımızın duasını almak için uğraşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi yine söylüyoruz; bizim en büyük sevincimiz, vatandaşımızın bu yaptığımız işleri kullandığında duyacağı mutluluktur. Bu yorgunluğumuzu giderecek olan tek şey de odur. Biz de onun için gece-gündüz, bütün arkadaşlarımız ve bütün ekibimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz.