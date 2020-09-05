Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Dereli ilçesindeki çalışmaları inceledi
Son dakika gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Giresun'un Dereli ilçesi sel felaketinden büyük oranda etkilenirken olayın ardından başlayan çalışmalarla ilçenin yaraları hızlı bir şekilde sarılıyor. Ulaştıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile birlikte Dereli ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, ilçedeki esnafları tek tek ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinleyerek bölgede hayata geçirilecek çalışmalar üzerine vatandaşlarla sohbet etti.
Dere yatağında bulunan riskli binalar güvenli bir şekilde yıkılırken hasar gören iş yerleri onarılma süreci tüm hızıyla sürdürülüyor. Yıkım çalışmaları kapsamında Giresun Üniversitesi Dereli Meslek Yüksekokulu binasının yıkımına başlandı.
(Rıdvan Öztürk/İHA)
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