Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Dereli-Şebinkarahisar arasındaki Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Dereli-Şebinkarahisar arasındaki Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sele ilişkin, "Yeni güzergah ve yeni projelerle derelerden etkilenmeyecek yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni yatırımlarımızın projelerini bir an önce tamamlıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sele ilişkin, "Yeni güzergah ve yeni projelerle derelerden etkilenmeyecek yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni yatırımlarımızın projelerini bir an önce tamamlıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Esnaf ve vatandaşların da sorunu dinleyen Karaismailoğlu, bazı iş yerlerini ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerinden bir hafta geçen afetin izlerini silmek için canla başla çalıştıklarını ve belli bir seviyeye ulaştıklarını söyledi.

En kısa zamanda afetin izlerini tamamen ortadan kaldıracaklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Malum 316 kilometrelik yol ağımız üzerinde hasarlar oluşmuştu. Bunların bir kısmını giderdik, bir kısmında da zaman alacak işler var. Yıkılan ve hasar gören köprülerimiz üzerinde onarımlar başladı. Yeni köprü imalatlarımızın projeleri tamamlandı. Şimdi yeni imalatlara başlıyoruz. En kısa zamanda bu afetin izlerini ortadan kaldıracak, kalıcı projelerimizi yapıp, afetlerden etkilenmeyecek projelerimizi hazırlayacağız."

Dereli- Şebinkarahisar arasındaki Eğribel Tüneli'nde de incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgeyi çok yakından ilgilendiren Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yol aksı üzerinde bulunan Eğribel bölgesindeki 5 bin 900 metrelik uzunluğu ile ülkemizin en önemli tünellerinden birisi olan Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulunduk. Tünelin kaba imalatları bitti, tünel inşaatları tamamlandı. Şimdi beton kaplamaları, elektromekanik sistemleri inşaatları başladı. İnşallah Eğribel Tüneli'ni de 2021 yıl sonunu bulmadan faaliyete geçireceğiz. Eğribel Tüneli bittiğinde 6 kilometre yol kısalıyor. Zamandan da 30 dakika tasarruf sağlıyoruz. Bölgenin ticaretine, istihdamına, turizmine önemli katkı sağlayacak projemiz, bölgenin de sabırsızlıkla beklediği bir yatırım."

Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda da incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Giresun'da Balıkçı Barınağı Projesi'ni de dün Cumhurbaşkanımız onayladı. En kısa zamanda inşallah onun da imalatına başlayacağız. Şu an ihale, bütçe ve yatırım süreci tamamlanıyor." diye konuştu.

"Bölge daha güzel günlere kavuşacak"

Bölgede bir süre daha bulunacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hummalı bir çalışma var. Zaten belli bir seviyeye geldi. Afetin izleri ortadan belli bir seviyede kalktı. Hayat normale dönmeye başlıyor. Dükkanların içindeki temizlikler devam ediyor, bir kısmının temizliği tamamlandı. Dış cepheleri ve tadilatlarıyla ilgili çalışmalar var. Yaptığımız çalışmalar ile bölge afetin izlerini unutup, daha güzel günlere en kısa zamanda ulaşacak. Biz onların koordinesi için buradayız. Arkadaşlarımız yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Biz de onlara güç, kuvvet veriyoruz. İnşallah el birliğiyle artık bu afetin üzerinden geleceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kenti ziyaret etmesinin hem kendilerine hem de bölge insanına büyük ölçüde moral verdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Yeni güzergah ve yeni projelerle derelerden etkilenmeyecek yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni yatırımlarımızın projelerini bir an önce tamamlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda onların da imalatlarına başlayacağız. Bölge daha güzel günlere kavuşacak." dedi.

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Dereli-Şebinkarahisar arasındaki Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Adil Karaismailoğlu, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 22:40 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Dereli-Şebinkarahisar arasındaki Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar TİP Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Dün vefat eden Haldun Boysan'ın virüs nedeniyle kalp pilini değiştiremediği ortaya çıktı Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Evinde uyuyan kadın, fil saldırısında hayatını kaybetti Evinde uyuyan kadın, fil saldırısında hayatını kaybetti         
14:13
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı         
11:27
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı         
11:03
Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi Yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Tuğçe Tayfur ve Tolga Bayar'dan ilk açıklama geldi         
11:02
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Fenerbahçe, yeni transferi Barış Sungur'u Kırşehir Belediyespor'a kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Barış Sungur'u Kırşehir Belediyespor'a kiraladı         
10:49
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
İki genç kızı taciz eden saldırgandan pişkin sözler: Bana hiçbir şey olmaz İki genç kızı taciz eden saldırgandan pişkin sözler: Bana hiçbir şey olmaz         
10:26
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı         
09:52
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı         
09:19
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp Okul bahçesindeki ağaçları yakıp "Halkımızı test etmek için yaptım" diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi         
09:10
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 05:14:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu, Dereli-Şebinkarahisar arasındaki Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei