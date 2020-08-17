Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu, Dr. Miyazaki'nin adının verildiği parkın açılışına katıldı (3) - Son Dakika

HAKKARİ KARAYOLUNDAKİ TÜNELDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2015 yılında yapımına başlanan Van- Hakkari karayolundaki 2 tüpten oluşan 3 bin 100 metre uzunluğundaki tünelde incelemelerde bulundu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın eşlik ettiği Bakan Karaismailoğlu, tünelde yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.