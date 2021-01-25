Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız" - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Karaismailoğlu: "Haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız"
25.01.2021 12:32
Bir son dakika haberine göre Sinop ziyaretinde Nijerya'da kaçırılan gemide mürettebat olan Vedat Aksan'ın babası Murat Aksan'la görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu vatandaşı teskin etti.
Sinop ziyaretinde Nijerya'da kaçırılan gemide mürettebat olan Vedat Aksan'ın babası Murat Aksan'la görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu vatandaşı teskin etti.
Bakan Karaismailoğlu, "Teyakkuz halindeyiz. Görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda evladımızı Murat abiye kavuşturmak için çaba içindeyiz. Emin olsun inşallah Türk devleti her zaman onun yanındadır. En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız. Murat abi için rahat olsun en kısa zamanda getireceğiz oğlunu sana" dedi.
(Ünsal Karka – Osman Aksu/İHA)
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