Son dakika haberi! Bakan Karaismailoğlu: Huzurun sağlanması için ant içtik (3) - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, YÜKSEKOVA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hakkari'deki incelemelerin ardından Yüksekova ilçesine geçti. Hakkari- Yüksekova yolundaki Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığı'na geçti. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, bölgede ciddi yatırımların yapıldığını söyledi. Daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla bir süre sohbet edip sorunlarını dinlemesinin ardından ilçeden ayrıldı.